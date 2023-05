Menina de 5 anos e mais quatro idosos morrem de Covid em Mato Grosso do Sul

Menina de 5 anos morreu por Covid-19, em Campo Grande, conforme boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Além dela, quatro idosos morreram pela doença na última semana.

De acordo com o boletim, a criança de Campo Grande morreu dia 3 de maio. A outra vítima do novo coronavírus na Capital é uma idosa de 91 anos, ocorrida em 2 de maio.

As outras mortes ocorreram Ponta Porã, com uma mulher de 91 anos, no dia 1º de maio; Jardim, com uma mulher de 59 anos, no dia 6 deste mês e um homem em Dourados, no dia 7 de maio.

Novos casos

A SES mostrou que, em um intervalo de sete dias, surgiram 156 novos casos na Capital do MS. Dourados é a segunda cidade com mias casos confirmados da doença no período, com mais 51 registros. Guia Lopes da Laguna vem em terceiro, com 35 novos casos.

Mortes no ano

Somente em 2023, 104 pessoas morreram de covid-19 no Mato Grosso do Sul. No momento, diz o boletim epidemiológico, há 19 pessoas hospitalizadas, sendo 14 em leitos clínicos e 5 em (Unidades de Terapia Intentiva) UTIs, de hospitais públicos e privados.