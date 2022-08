Uma menina de 7 anos morreu com lesões no corpo na UPA de Dourados. A criança chegou na unidade de saúde com vários ferimentos pelo corpo e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os familiares disseram que ela sofreu uma queda de um banco. Com a suspeita de maus-tratos o Conselho Tutelar foi acionado. A Polícia Militar está investigando o caso.