Menina que sonha em ser Policial Militar realiza festa com a presença dos heróis de farda

Ponta Porã (MS) – Taysla, uma jovem debutante, fez um pedido muito especial para sua mãe em seu aniversário deste ano. Ela queria uma festa de aniversário de 15 anos em que pudesse convidar todos os seus amigos do Grupo Pré Militar (GPM) em Ponta Porã, que estão se preparando para prestar concursos e seguir a carreira Policial Militar no futuro. Porém, diante da dificuldade financeira para proporcionar essa festa com um grande número de convidados, Taysla não desanimou e juntamente com sua mãe, decidiu empreender.

Elas fizeram pipocas, doces e outros lanches para vender e, assim, conseguiram arrecadar cerca de dois mil reais, que utilizaram para custear parte das despesas da festa. Taysla se empenhou ainda mais para tornar o evento um momento inesquecível, expressando à equipe do GPM seu grande desejo de ter ao vivo em sua festa seus grandes heróis de farda, os Policiais Militares.

A visita da guarnição foi a cereja do bolo para abrilhantar esse grande momento de sua vida. Taysla e seus colegas do GPM puderam ter um contato mais próximo com aqueles que os inspiram a seguir sua vocação de tornarem-se guardiões da paz.

Para Taysla, este foi um dos melhores aniversários de sua vida, pois pôde celebrar com seus amigos e ter um contato direto com aqueles que são seus grandes ídolos. A iniciativa empreendedora mostrada por ela e sua mãe é um exemplo de superação e resiliência, uma trajetória de sucesso em meio às dificuldades enfrentadas.

Taysla é um exemplo de determinação e coragem para todos aqueles que lutam por seus sonhos, não desistindo diante dos obstáculos. Parabéns, Taysla!

Assessoria de Comunicação do 4º BPM/CPA 1

“Guardião da Cidadania Fronteiriça”