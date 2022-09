Presidente do PL/Dourados, partido do presidente Bolsonaro e candidato a deputado estadual Tenente Nantes, em live no programa Publi&Cast, expõe entendimento de que banheiros compartilhados em escolas, são um ataque direto a família, tendo em vista a criança ser parte da família e não do estado.

Nantes, diz que se eleito, um dos seus primeiros embates, será lutar na assembleia legislativa contra a ideologia de gênero, que os banheiros sejam definidos como estão, banheiro masculino continue masculino e banheiro feminino continue feminino e que não haja compartilhamento como vem ocorrendo em alguns estados.

Nantes explica que; “quando alguém aprova uma lei falando que a menina de 5 ou 7 anos pode usar o mesmo banheiro que o menino de 14 ou 15 anos na sua escola, ele está atacando o quê? Ele está atacando primeiramente a dignidade da pessoa humana, seja da menina, seja do menino. Segundo; ele está atacando diretamente a família, porque ele tá mostrando que ali os dois podem ser iguais e não são iguais, está atacando o primeiro projeto de Deus, que é a célula Mater da sociedade.”

Ao Citar o escritor Rui Barbosa (1849 – 1923) que afirmou: “família é a célula mater da sociedade”. Nantes, reafirma que a família é o centro do equilíbrio de tudo e que de fato é o primeiro projeto de Deus e nela vivemos a maior parte da nossa formação. Sendo a única que possui laços indissolvíveis. Uma vez, destruída a família, a sociedade se desfará automaticamente.

“Por mais liberal que você queira ser, existem algumas coisas na nossa essência que você não muda. É uma pressão tão grande para nós tratarmos todo mundo de maneira igual que você sai de uma igualdade para o igualitarismo, agora não estou falando de opção sexual, se o menino se identifica com outro tipo de sexo que ele seja respeitado pelo que ele é não pela escolha dele. Eu cresci sem meu pai precisar falar para mim que eu tinha que respeitar homossexual, eu cresci sem meu pai falar para mim que eu tinha que respeitar negro, respeitar índio, eu cresci com meu pai e minha mãe me ensinando a respeitar a pessoa na sua essência, pessoa na sua dignidade, amar o próximo como a ti mesmo, então eu respeito o próximo pelo que ele é, e não pelas escolhas dele.” Diz Tenente Nantes.

Tenente Nantes afirma que, será bastante combatível com a ideologia de gênero e se depender dele, uma vez eleito no estado do Mato Grosso do Sul, não será aprovado lei que autoriza o uso de banheiros ou vestiários de acordo com a identidade de gênero com a qual o sujeito se identifica.