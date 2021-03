MARACAJU-MS (Correspondente) – A guarnição em Rondas Ostensivas Preventivas por volta das 12h40min de segunda-feira (01), no Conjunto Olidia Rocha, avistaram uma moto sendo conduzido aparentemente por um menor, foi realizado a abordagem e compraram a veracidade do fato. O menor tem 12 anos. Em checagem da placa da moto junto ao Sistema SIGO, foi constatado que a moto era de cor azul, e no momento estava pintada de cor verde, e consta queixa de por Furto/Roubo. Indagado onde ele teria conseguido a moto, afirmou que pagou a quantia de R$ 100,00 pela moto. O menor foi conduzido à Delegacia Civil do Município pelo Infracional de Receptação. Por se tratar de menor, o Conselho Tutela foi acionado para serem tomadas as providências cabíveis.