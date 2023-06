Mercado brasileiro de soja segue com preços fracos em maio

O clima norte-americano tem dominado as atenções, assim como o lado financeiro. No mês de maio, internamente, as cotações seguiram fracas e pouco remuneradoras ao produtor.

Na terça (30) e na quarta-feira (31), os contratos na bolsa norte-americanas recuaram, reduzindo o interesse de negócios no âmbito doméstico. Na quinta-feira (1), com a reação em Chicago, o volume de negócios melhorou. Já o dólar, que chegou a registrar boa alta frente ao real na primeira parte da semana, perdeu força e voltou a operar abaixo de R$ 5,00, diminuindo a competitividade brasileira no cenário exportador.

Sobre o clima nos Estados Unidos, há previsão de tempo seco para junho, mês bastante importante para a definição do potencial produtivo do país. Mas somente um déficit hídrico significativo pode trazer suporte aos preços na Bolsa de Chicago. Por enquanto, a ampla oferta global e a fraca demanda pelo produto norte-americano têm preponderado – com exportações semanais bastante modestas divulgadas nesta sexta-feira (2).

As exportações líquidas norte-americanas de soja, referentes à temporada 2022/23, com início em 1º de setembro, ficaram em 123.400 toneladas na semana encerrada em 25 de maio. A Indonésia liderou as importações, com 60.200 toneladas. Para a temporada 2023/24, foram mais 301 mil toneladas. Analistas esperavam exportações entre 50 mil e 675 mil toneladas, somando-se as duas temporadas. As informações foram divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Neste contexto, os preços da soja no Brasil seguem fracos e deixam os produtores preocupados. Em Passo Fundo (RS), a saca de 60 quilos encerrou a quinta-feira (1) em R$ 134,00, mesmo de 30 dias atrás. No Porto de Rio Grande, a saca valia R$ 139,00, ante R$ 142,00 há 30 dias. Em Cascavel, no Paraná, o preço da saca era de R$ 126,00, ante R$ 128,00 há 30 dias. No porto de Paranaguá (PR), a saca valia R$ 136,00, ante R$ 138 há 30 dias.