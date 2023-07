Mercado de soja abre quarta-feira em ritmo lento, aguardando dados do USDA

A comercialização de soja foi moderada no Brasil na terça-feira. Os preços voltaram a subir, mas os agentes se mostraram cautelosos à espera do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Analistas de SAFRAS & Mercado estimam que de 100 mil a 120 mil toneladas tenham sido negociadas hoje no país. A valorização das cotações foi puxada pela Bolsa de Chicago.

Em Passo Fundo (RS), a saca de 60 quilos de soja subiu de R$ 143,00 para R$ 146,00. Na região das Missões, a cotação avançou de R$ 142,00 para R$ 145,00. No Porto de Rio Grande, o preço cresceu de R$ 151,00 para R$ 154,00.

Em Cascavel, no Paraná, o preço aumentou de R$ 135,00 para R$ 138,00. No porto de Paranaguá (PR), a saca valorizou de R$ 145,00 para R$ 148,00.

Em Rondonópolis (MT), o valor da saca de soja subiu de R$ 119,00 para R$ 122,00. Em Dourados (MS), a cotação foi de R$ 123,50 para R$ 126,00. Em Rio Verde (GO), a saca valorizou de R$ 120,00 para R$ 122,00.

CHICAGO

Os contratos com vencimento em novembro operam com alta de 1,01%, cotados a US$ 13,74 por bushel.

O mercado segue a recente rotina de ganhos, com os investidores temendo o tempo quente e seco previsto para a parte final de julho no cinturão produtor dos Estados Unidos.

O cenário externo também é tranquilo, com ganhos nas bolsas de valores da Europa e fraqueza do dólar frente a outras moedas. O petróleo sobe.

Os operadores se posicionam frente ao relatório de oferta e demanda do USDA de julho, que será divulgado nesta quarta-feira, 12, às 13 horas (horário de Brasília).

Após o surpreendente número de área da semana passada, os investidores esperam pelos ajustes que deverão ser feitos pelo Departamento de Agricultura norte-americano.

USDA

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deverá reduzir as suas estimativas para a safra e estoques de soja americanos no relatório de julho. Os números serão divulgados na quarta, 13h. Para a temporada 2022/23, a estimativa para os estoques americanos é de elevação.

Analistas consultados pelas agências internacionais apostam em estoques americanos de 235 milhões de bushels em 2022/23. Em junho, a previsão ficou em 230 milhões de bushels. Para 2023/24, o USDA projeta estoques de 206 milhões de bushels. Em junho, o número era de 350 milhões.

A safra americana deverá ser indicada em 4,250 bilhões de bushels para 2023/24, contra 4,510 bilhões apontados em junho. No ano passado, a safra ficou em 4,276 bilhões.

Em relação ao quadro de oferta e demanda mundial da soja, o mercado aposta em estoques finais 2022/23 de 101,3 milhões de toneladas, mantendo o número de junho. Para 2023/24, a estimativa do mercado é de 120,4 milhões, abaixo dos 123,3 milhões de junho.

O USDA deve cortar a projeção de safra da Argentina de 25 milhões para 23,6 milhões de toneladas, reflexo da prolongada estiagem naquele país. Para o Brasil, a aposta é que a produção tenha sua previsão elevada de 156 milhões para 156,2 milhões de toneladas.

PRÊMIOS

Os preços FOB da soja subiram na terça nos portos brasileiros. A alta de Chicago foi o principal fator de impulsão para os preços. Os prêmios operaram mistos.

Os prêmios de exportação da soja estavam em -135 a -90 sobre Chicago no final da terça no Porto de Paranaguá, para julho. Para agosto, o prêmio era de -60 a -50. Para setembro de 2023, o prêmio estava em +25 a +40 pontos, conforme dados de SAFRAS & Mercado.

O preço FOB (flat price) para julho ficou entre US$ 509,10 e US$ 525,60 a tonelada na terça-feira. No dia anterior, a cotação oscilou entre R$ 500,80 e R$ 517,40.

CÂMBIO

O dólar comercial opera com baixa de 1,15% a R$ 4,806. O Dollar Index recua 0,25% a 101,48 pontos.

INDICADORES FINANCEIROS

As principais bolsas da Ásia fecharam fracas. Xangai, -0,78%; Tóquio, -0,81%.

As principais bolsas na Europa operam firmes. Paris, +0,74%; Frankfurt, +0,89%; Londres, +1,40%.

O petróleo registra alta. O WTI para agosto sobe 0,88% para US$ 75,49 o barril.

AGENDA