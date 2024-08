Mercado do frango aguarda a retomada das exportações para China e demais países

Apesar do embargo das exportações de frango por conta da doença Newcastle, os preços do frango têm apresentado um cenário de firmeza em praticamente todas as praças.

De acordo com o Cepea, o típico aumento da demanda no início do mês de agosto e a oferta limitada estão sustentando as médias mensais em algumas regiões, em outras, a queda na procura, devido ao período de férias escolares, e a consequente baixa liquidez pressionaram as cotações.

Na terça-feira (06), o ministro da Agricultura afirmou que está no aguardo da retomada das exportações de frango para a China e demais países. A expectativa é que o México esteja próximo de derrubar o embargo nas compras de carne de frango do Brasil. A Rússia e Arábia Saudita restringiram as compras do produto de regiões próximas do local onde foi detectado o foco da doença.

No fechamento da quarta-feira (07), a referência para o animal no Paraná estava próximo de R$ 4,56/kg e seguiu estável.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) divulgou que o frango vivo seguiu com estabilidade, sendo negociado em R$ 4,38/kg. A Scot Consultoria reportou que os preços do frango na granja paulista ficaram estáveis e cotado em R$ 5,30/kg, enquanto os valores para o frango no atacado paulista registraram valorização de 1,30% no comparativo diário e está sendo negociado em R$ 6,42/kg. Com base no levantamento realizado pelo Cepea, nas datas acima, o preço do frango congelado registrou alta de 0,42% sendo cotado em R$ 7,09/kg. Já a referência para o frango resfriado também teve ganho de 0,41% e está sendo comercializado em torno de R$ 7,32/kg.

Segundo as informações do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), nas referências para o frango vivo, a média das cotações foi de R$ 5,30/kg, com variação positiva de 10,42%.” No mercado de aves, o aumento foi determinado pelo reajuste entre produção e consumo, tanto para o mercado interno quanto externo”, destacou o Instituto!