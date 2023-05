Mercado doméstico de algodão foi marcado por comercialização pontual

O comprador trabalhou conforme a necessidade no spot, enquanto o vendedor começou a dosar um pouco a oferta. Contudo, ainda tem aparecido com mais frequência do que o normal para este período de entressafra, informou a SAFRAS Consultoria.

O valor pago pela pluma em Rondonópolis no Mato Grosso no dia 25 ficou em R$ 3,82 por libra-peso. Em relação a semana passada, houve um recuo de 0,73%, quando era negociado a R$ 3,84 por libra-peso. Já a ideia para o algodão em pluma posto na indústria de SP no dia 25 seguiu na casa de R$ 3,90 por libra-peso, uma perda de 1,27% em relação ao dia 18.

O algodão em pluma no FOB de Santos caiu 1,65% na quinta-feira (25), cotado a 77,12 centavos, ante 78,41 centavos do dia 24, e 2.02% em relação a semana passada. Com isso, a indicação do prêmio pago ficou em -3,00 centavos por libra-peso. Há uma semana era -7,95 centavos por libra-peso contra ICE US.

Produção brasileira – USDA

A produção de algodão do Brasil deverá totalizar 13,550 milhões de fardos na temporada 2023/2024 (agosto de 2023 a julho de 2024), um avanço sobre a estimativa revisada da temporada 2022/2023, que ficou em 13,2 milhões de fardos.

As informações são do adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A área foi estimada em 1,690 milhão de hectares, ante 1,650 milhão na temporada 2022/2023.

As importações para a temporada 2023/2024 estão estimadas em 15 mil fardos, mesmo patamar da temporada anterior. Já a demanda interna deve somar 3,6 milhões de fardos, ante 3,5 milhões na safra anterior. As exportações do país devem atingir 8,5 milhões de fardos, contra 7,2 milhões de fardos na temporada 2022/23. Já os estoques finais deverão totalizar 15,694 milhões de fardos na temporada 2023/24, ante 14,229 milhões de fardos na temporada anterior.