Mercado doméstico de algodão tem pouca movimentação, com demanda trabalhando conforme necessidade

O mercado físico brasileiro de algodão teve pouca movimentação nesta segunda semana de maio, com a demanda trabalhando conforme a necessidade pontual. As recorrentes quedas na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) refletiram nas perdas do algodão brasileiro, informou a SAFRAS Consultoria.

A indústria trabalhou com ideia para o algodão posto no CIF de SP em torno de R$ 3,75/libra-peso, o que corresponde a uma desvalorização de 4,34% ante a semana anterior e de 17,58% na comparação com o mês de abril, quando trocava de mãos R$ 3,92/libra-peso e R$ 4,55/libra-peso, respectivamente.

O preço do algodão no FOB Santos/SP caiu no dia 11 para 75,48 centavos por libra-peso, ante 79,08 centavos por libra-peso da semana anterior. Com isso, o prêmio pago pela pluma ficou negativo em 4,14 centavos por libra-peso contra ICE US.

Safra 2022/23 – Conab

A safra brasileira de algodão em pluma na temporada 2022/23 está estimada em 2,901 milhões de toneladas, alta de 13,6% na comparação com as 2,553 milhões de toneladas indicadas na safra 2021/22. Os números fazem parte do oitavo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra 2022/23, divulgado hoje. Em abril foram estimadas 2,734 milhões de toneladas.

A produtividade das lavouras está estimada em 1.773 quilos de algodão em pluma por hectare, ante 1.596 quilos por hectare na temporada 2021/22. A área plantada com algodão na temporada 2022/23 está estimada em 1,636 milhão de hectares, elevação de 2,2% na comparação com os 1,600 milhão de hectares da safra passada.

O Mato Grosso, principal Estado produtor, deverá colher uma safra de algodão em pluma de 2,017 milhões de toneladas, número que representa um avanço de 14,2% ante 2021/22, quando foram produzidas 1,766 milhão de toneladas.

A Bahia, segundo maior produtor de algodão, deve colher 591,5 mil toneladas de algodão em pluma, elevação de 13,6% sobre 2021/22 (520,5 mil toneladas). Goiás deverá ter uma safra 2022/23 de 48,5 mil toneladas, um avanço de 1% sobre 2021/22 48 mil toneladas.