Mercado segue lento no Brasil, preços do trigo desanimam e produtores focam no plantio

Os moinhos estão abastecidos e seguem na defensiva. Segundo o analista de SAFRAS & Mercado, Élcio Bento, os produtores que estão no mercado têm pedidas que ficam acima dos preços ofertados.

“Com isso, as atenções seguem voltadas para o plantio da safra nova. O clima tem sido favorável em praticamente todas as regiões de produção. Porém, depois de uma safra de verão com custo de produção elevado e preços em baixa, o produtor pode ter dificuldades financeiras para investir no plantio de inverno. Se isso acontecer, os bons números de produtividade alcançados na safra passada, podem não se repetir na nova”, explicou.

A avaliação do analista é respaldada por informações levantadas pela Agência SAFRAS em contato com fontes ligadas à produção nas principais regiões do Rio Grande do Sul e do Paraná. Nas regiões de Guarapuava e de Cascavel, no Paraná, a expectativa é de aumento na área plantada.

Já no Rio Grande do Sul, representantes da Emater/RS em Santa Maria, Frederico Westphalen e Ijuí apontaram para uma previsão de estabilidade ou redução na superfície. Em todas, o investimento observado para a safra de inverno é menor do que o ano passado. Os baixos preços, a descapitalização dos produtores e a continuidade do tempo seco são os principais fatores.

Conab

O plantio de trigo avançou para 30,5% da área estimada para a temporada 2022/23 nos sete principais estados produtores do Brasil (Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul que representam 99,9% do total), conforme levantamento semanal da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com dados recolhidos até 20 de maio. Na semana anterior, a semeadura estava em 25,3%. Em igual período do ano passado, o número era de 27,5%.

Conforme o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, os trabalhos atingem 58%. A área é estimada em 1,362 milhão de hectares, alta de 13% ano a ano.

No Rio Grande do Sul, o plantio ainda é irrisório. A Emater/RS ainda não divulgou projeção para a área a nível estadual.