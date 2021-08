CORUMBÁ – MS (Correspondente) – O corpo de Breno Lincoln de 15 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O adolescente morreu afogado após cair no rio Paraguai, no Porto Geral.

De acordo com informações dos bombeiros, o adolescente estava em uma embarcação atracada próximo à estação de captação de água, quando se desequilibrou e caiu, por volta das 16h de domingo (01). As buscas iniciaram ontem mesmo, mas devido à baixa visibilidade, foram suspensas e retomadas hoje.

O corpo de Breno estava a uma profundidade de aproximadamente 5 metros. Segundo os registros do 3º Grupamento de Bombeiros, é o terceiro afogamento ocorrido este ano no município. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município.