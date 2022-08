Um mês de aprendizado, valorização e confraternização para toda a advocacia sul-mato-grossense. A Ordem dos Advogados do Brasil do Mato Grosso do Sul (OAB/MS) lançou, nesta segunda-feira (1º), uma programação especial em comemoração ao Mês da Advocacia.

Na mesa do lançamento estavam o Presidente Bitto Pereira; a Vice-Presidente Camila Bastos; Secretário-Geral Luiz Renê G. do Amaral; Diretor-Tesoureiro Fábio Nogueira; Conselheiro Federal e membro honorário vitalício Mansour Elias Karmouche; Conselheira Federal Gaya Schneider; Diretor da CAAMS, Marco Rocha; Diretora da ESA/MS Lauane Braz Volpe Camargo; e o Presidente do TED, Ruy Luiz Falcao Novaes.

O lançamento da programação começou com vídeo, apresentado no auditório, do Presidente da OAB Nacional Beto Simonetti, que parabenizou a classe sul-mato-grossense pelo Mês da Advocacia. “Um grande abraço à essa importantíssima advocacia de Mato Grosso do Sul, muito bem representada pelo presidente Bitto Pereira. Parabéns pela programação do Mês da Advocacia, aderindo a agenda do Conselho Federal, tendo participado da nossa live massivamente, com uma forma nova de comunicar e integrar a advocacia do país. Parabéns e sucesso à advocacia sul-mato-grossense”.

Acompanhado do Beto Simonetti, o Diretor-Tesoureiro da OAB Nacional Leonardo Campos também deixou um recado. “Quero parabenizar a Seccional, na pessoa do Presidente Bitto, pela extensa e importante programação para o Mês da Advocacia”.

O Presidente Bitto Pereira agradeceu as mensagens dos Diretores do Conselho Federal e parabenizou a advocacia pelo mês em comemoração às conquistas da classe. “O Presidente Betto Simonetti disse hoje que o Mês da Advocacia é baseado em três pilares: o primeiro é a união da classe, o mais importante de todos; a luta por prerrogativas, bandeira da nossa gestão; e o terceiro pilar, honorários advocatícios dignos”.

Bitto Pereira destacou a importância da luta pelas prerrogativas, apresentando um vídeo com todo caminho percorrido pela gestão. “Desde o início da gestão, nós temos essa bandeira e nós sempre lutaremos pelas nossas prerrogativas. São 137 dias úteis de gestão e já ouvimos a advocacia de 14 Subseções”.

Programação

2 e 3 – Hoje começa o Circuito de Direito Civil, realizado pela Escola Superior da Advocacia Nacional (ESA), ESA/MS, Comissão de Processo Civil do Conselho Federal da OAB e pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com o tema ‘A advocacia e o CPC’. Advogados, profissionais da área e acadêmicos participarão do Congresso, que segue até esta quarta-feira (3), no Teatro Glauce Rocha;

5 – as portas da Seccional estarão abertas aos novos advogados no dia 5, com entrega de carteira no auditório, às 9 horas;

8 e 9 – os atletas que farão a Corrida da Advocacia no dia 11, receberão os kits;

8 – Happy em comemoração ao Dia dos Pais;

09 – Terça Jurídica “A ética nas Relações com o Cliente”

11 – Corrida da Advocacia

13 – Palestra “Empreendendo 360º – Networking vale mais que dinheiro”

15 – Happy em comemoração ao Dia dos Pais

16 – Terla Jurídica da ESA/MS “Prova Eletrônica e Prova Ilícita”

17 e 18 – Feira Networking da CJA

19 – Sessão do Conselho

20 – será realizado o tradicional Baile da Advocacia, após dois anos de pandemia sem a festa. Ainda estão disponíveis as últimas mesas.

23 – Terça Jurídica “A Ética nas Relações com o Cliente”

II seminário em defesa dos direitos da pessoa com deficiência

Palestra “Atendimento ao cliente e os novos desafios da advocacia previdenciária”

24 – Caravana das Prerrogativas – Ribas do Rio Pardo

26 – Caravana das Prerrogativas – Fátima do Sul

29 – Palestra “Advocacia, Marketing e Estilo Pessoal”

30 – Terça Jurídica “Execução da Pena e Impunidade”