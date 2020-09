Verifique seu e-mail para saber se você foi convocado e responda o mais breve possível

As convocações de mesários para Eleições 2020 já estão acontecendo em todo país. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul solicita aos cidadãos que foram convocados para o serviço de mesário nas Eleições 2020 que verifiquem seus e-mails pessoais e respondam à convocação de participação. A confirmação é necessária para o devido controle no processo eleitoral.

Quem se voluntariou e não recebeu o e-mail de convocação deve entrar em contato com o respectivo cartório eleitoral em que vota. O contato com os cartórios podem ser obtidos através do link http://www.tre-ms.jus.br/o-tre/zonas-eleitorais/zonas-eleitorais

Se por algum motivo o convocado não puder participar, é necessário que faça pedido de dispensa de convocação, por e-mail, com os devidos documentos comprobatórios.