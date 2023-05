Mesmo com área menor, Estado vai ofertar mais pluma na atual safra

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) revisou as projeções da safra 2022/23 de algodão, para o Estado. Mesmo com leve recuo na área plantada, a oferta da pluma deve superar, em cerca de 10%, o resultado do ciclo anterior.

Mesmo com a redução registrada na projeção da área do Estado, a produção do algodão em caroço e da pluma ficaram estimadas em 4,82 milhões de toneladas e 2,01 milhões de toneladas, incremento de 10,04% e 10,61%, respectivamente, pautado pela expectativa de uma melhor produtividade neste ciclo.

O Instituto estima que foram destinados 1,15 milhão de hectares (ha) para a cultura do algodão em Mato Grosso, 1,93% menor que o consolidado da safra passada. “Vale ressaltar que essa perspectiva de redução é pautada pela expressiva desvalorização registrada no preço da fibra, somado ao atraso da semeadura na temporada”, explicam os analistas.

No que se refere à produtividade das lavouras, a expectativa é de que o rendimento seja 12,27% superior ao da safra 2021/22, estimado em 278,26 @/ha. “Cabe destacar que, apesar de menos de 60% das áreas terem sido semeadas dentro da janela ideal, os volumes de chuva registrados até o momento têm contribuído para o bom desenvolvimento das lavouras, e principalmente das que foram semeadas fora do período ideal.

“Vale lembrar que o regime de precipitações no mês de maio será fundamental para a produtividade das áreas que foram semeadas fora da janela ideal, no entanto, se esse cenário de precipitações se estender até o período da abertura dos capulhos, poderá comprometer a qualidade e coloração da fibra. Além disso, a incidência de pragas e doenças ao longo da temporada, são fatores ainda incertos que também podem interferir na produtividade final do Estado”, completam os analistas.

OFERTA E DEMANDA

A estimativa de maio de oferta e demanda (O&D) da pluma mato-grossense teve como principal destaque o ajuste negativo na projeção das exportações das safras 2021/22 e 2022/23. Desse modo, estima-se o escoamento de 1,09 milhão de t da pluma da safra 2021/22, queda de 14,53% ante o último relatório. Esse cenário é reflexo das incertezas quanto à economia mundial, somadas ao terremoto que atingiu a Turquia (grande consumidora global da fibra), o que enfraqueceu a demanda internacional pela fibra e comprometeu os embarques oriundos de Mato Grosso.

“Diante disso e com a rolagem de alguns contratos da safra 2021/22 para a 2022/23, os estoques finais do ciclo ficaram em 201,24 mil t de pluma. Em relação à safra 2022/23, a projeção de exportação recuou 11,19% ante a abril. No entanto, com a expectativa de uma melhora na economia mundial e a maior produção no ciclo, o volume é 22,61% superior ao da safra 2021/22, totalizando 1,34 milhão de t da fibra. Assim, devido ao maior volume dos estoques de passagem da safra 2021/22, os estoques finais da temporada 2022/23 ficaram em 326,62 mil t de pluma”, analisa o Imea.