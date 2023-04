Mesmo com atestado médico, Gonçalves Dias esteve em reunião com Lula e deu entrevista à GloboNews

Nesta quarta-feira (19), o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, apresentou um atestado médico para justificar a ausência na sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.

O documento, assinado pelo médico João Luiz Henrique da Silveira, na Coordenação de Saúde da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração da Presidência da República, dizia que Dias apresentava “quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação”.

Horas depois, o ministro participou de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) onde ficou decidido que ele pediria demissão e deixaria o cargo.

Gonçalves Dias é militar da reserva e sempre recebeu grande admiração de Lula, inclusive trabalhou como chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional no governo Dilma Rousseff. Em 2022, ele atuou como segurança do petista durante a campanha eleitoral e ainda na transição de governo foi anunciado como ministro do GSI.