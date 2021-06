Por força de um decreto municipal que permitiu aos CFC´s (Centro de Formação de Condutores) atenderem normalmente em Campo Grande, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), resolveu autorizar a utilização do espaço para aulas práticas na sede do Departamento, que fica na saída para Rochedo. De acordo com a diretora de Habilitação, Lina Issa Zeinab, é importante reforçar que nas dependências do órgão as medidas de prevenção continuam sendo cobradas, como uso da máscara e manutenção do distanciamento social. Caso haja descumprimento dessas delimitações, o CFC poderá ser notificado. Enquanto isso, a aplicação de exames e o atendimento presencial continuam suspensos até dia 24 de junho.