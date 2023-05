Messi não vai renovar com o PSG, diz jornal francês

O argentino Lionel Messi não vai renovar seu contrato com o PSG para a próxima temporada. As informações são do jornal francês L’Équipe.

A confirmação de que Messi não seguirá no time europeu acontece em meio à punições ao jogador por se ter ausentado do treino para se deslocar à Arábia para cumprir compromissos publicitários. A sanção deixa Messi afastado por duas semanas das atividades do clube e pode ter sido decisivo para a não renovação com o argentino.

Durante a Copa do Mundo do Catar, no ano passado, o staff de Messi deu como certo um pré-acordo verbal com o Al Khelaifi, presidente do PSG, para a renovação. O contrato do craque vai até o meio deste ano.

Quatro meses depois, não há evidências de que isso ainda se sustente. As últimas conversas não conduziram à assinatura do contrato e agora, com o ambiente tenso e com constantes resultados negativos para o PSG, tudo aponta para que Messi deixe o clube da capital francesa.