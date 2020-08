O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Científica e Matemática, Mestrado Profissional (PROFECM), oferecido pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade de Dourados, está com inscrições abertas para alunos especiais para as disciplinas que serão ofertadas no 2º semestre/2020. O prazo até 25 de agosto. Confira AQUI o Edital. Alunos especiais são aqueles que cursam disciplinas isoladas no programa, com direito a certificado das disciplinas nas quais obtiverem aproveitamento, mas sem direito ao título de mestre.

De acordo com o Edital, as disciplinas serão ofertadas em caráter presencial na Unidade de Dourados, no período de 11 de setembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021, às sextas-feiras e sábados.

Confira as disciplinas e o número de vagas ofertadas:

Clique AQUI e saiba mais sobre o Mestrado Profissional em Educação Científica e Matemática.