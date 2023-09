Metalúrgica explode em Cabreúva/SP

Explosão em empresa de metalúrgica deixou duas pessoas mortas e 12 feridas no Bairro Pinhal em Cabreúva/SP. 13 viaturas e dois helicópteros foram mobilizados para resgate e atendimento aos feridos. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa, a UPA do bairro do Jacaré e para o Hospital São Vicente, em Jundiaí. A ocorrência foi encerrada com o fim do rescaldo do lugar atingido pela explosão, disse o major Eric dos Bombeiros. Conforme as equipes de resgate, a explosão foi provocada por uma caldeira.