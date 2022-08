Mato Grosso do Sul vai ter, nesta quinta-feira (25), mais um dia de tempo estável com sol e poucas nuvens, temperaturas em elevação e baixos índices de umidade relativa do ar.

Segundo previsão elaborada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), serão registradas temperaturas amenas ao amanhecer e em elevação ao longo do dia.

As maiores máximas desta quinta-feira devem ser registradas em cidades do Pantanal e das regiões Norte e Sudoeste. Em Porto Murtinho são esperadas mínima de 21°C e máxima de 35°C. Em Corumbá, mínima de 22°C e máxima de 35°C. Aquidauana, variação entre 20°C e 34°C. E Coxim, de entre 18°C e 35°C.

As maiores mínimas serão registradas no Cone-Sul e na Grande Dourados. Iguatemi terá mínima de 14°C e máxima de 29°C. Dourados, 15°C e 30°C.

Em Campo Grande, os termômetros devem oscilar entre 17°C e 30°C.