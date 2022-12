Durante a 77ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta terça-feira (06), o vereador Zé da Farmácia (Podemos) aproveitou a fala para declarar apoio aos professores da Rede Municipal de Ensino (Reme) que cobram o reajuste de 10,39% do piso salarial da categoria.

O vereador aproveitou para convocar a população das Moreninhas para a eleição de diretor que acontece na próxima quinta-feira (08) na E.M. José Mauro Messias. “Conto com a participação de todos, pais e alunos. É chapa única, mas é importante comparecer e participar”, destacou.

Zé também chamou atenção para as várias reclamações que tem recebido em relação a falta de segurança no bairro Jardim Radialista. “Eu e o Coronel Alírio Villasanti acionamos a guarda municipal que já está fazendo a ronda e levando um pouco mais de segurança, controlando a incidência de assaltos e arrombamento de residências”.

INDICAÇÕES

O vereador realizou uma série de indicações para os bairros das Moreninhas, Jardim Los Angeles, Itamaracá, Taveirópolis, Jardim Nova Conquista e Loteamento Praia da Urca.

Entre elas, manutenção no bueiro localizado na Rua Jatobá Mirim, em frente ao número 16, na Moreninhas III, bem como tapa buraco na Rua Zilca Pimentel Paiva, próximo a Av. Presidente Castelo Branco, no Loteamento Praia da Urca e patrolamento e encascalhamento na Rua Laura Muller, entra as ruas Cassim Contar e Manoel Pereira, no bairro Los Angeles.

As indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para que tome as providências junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).