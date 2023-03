O Deputado Federal Rodolfo Nogueira (PL) na última terça-feira (28) participou da instalação do Grupo Parlamentar Brasil-Israel em que o embaixador do país no Brasil esteve presente, Daniel Zohar Zonshine. “Quero agradecer pelo carinho”, disse o embaixador.

Rodolfo começou seu discurso lembrando que se converteu a fé cristã há 20 anos e que seu primeiro pastor era um homem apaixonado pela nação israelense. “Meu pastor era um americano judeu e desde o início ministrou sobre nós o amor pelo país de Israel e desde então minha oração é pela paz em Jerusalém”, disse o deputado.

O parlamentar, que também é produtor rural, lembrou que visitou o país em novembro e disse sobre sua admiração em relação a tecnologia na área rural de Israel. “Como produtor rural fiquei muito admirado com a tecnologia que o povo de Israel emprega na produção de alimentos”, disse.

Mas o que mais chamou a atenção do deputado foi a visita ao Museu do Holocausto. “O que Hitler fez contra o povo de Deus, eu fiquei muito impressionado com tudo que eu vi, mas na saída do museu, você vê a cidade de Jerusalém reconstruída e alí eu tive a nitidez da força desse povo, que passou por tudo, foram quase destruídos, nessa Segunda Guerra Mundial, quase dizimados, e poder, em pouquíssimo tempo, reconstruir o país com a força e com a pujança que é Israel”, afirmou Rodolfo.

O parlamentar finalizou seu discurso deixando seu mandato a disposição de Israel. “A luta de Israel é minha luta, o povo de Israel é meu povo, Deus abençoe Israel, Deus traga a paz em Jerusalém”, finalizou.

Grupo Parlamentar Brasil-Israel (GPISRAEL) realizou, nesta terça-feira, a primeira reunião de trabalho com objetivo de definir seus integrantes e eleger presidente e vice, além de votar o regimento interno do colegiado.

O grupo pretende incentivar e desenvolver as relações entre os Legislativos dos países.