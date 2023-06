Mexicano é preso com mala “recheado” de metanfetamina

Passageiro é presa com 3 Kg de metanfetamina no Aeroporto Internacional de São Paulo. Servidores da Receita Federal abordaram Mexicano, que desembarcou de voo proveniente de seu país natal, para fiscalização dos pertences. Na mala do passageiro foi encontrado um fundo falso contendo a droga. O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia da PF.

O estrangeiro disse aos policiais que não sabia da existência da droga e que havia adquirido a mala em Guadalajara, no México. Ele será apresentado à Justiça Federal onde poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.