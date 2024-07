México abre mercado para material genético avícola do Brasil

Abertura de mercado no México para material genético avícola do Brasil. Em 2023, o México registrou importações de mais de US$ 850 mil do produto, o que demonstra o potencial desse mercado para o Brasil.

Esta nova abertura soma-se a autorizações obtidas anteriormente para exportações ao México de material genético asinino e de pepsina suína, óleo de aves e óleo de peixes destinados à alimentação animal.

Já foram abertos em 2024 73 mercados em 30 países, totalizando 151 novos mercados em 52 países desde o início de 2023.

Resultados estes do fruto do trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).