México registra declínio acentuado em área de plantio de milho

No que é um desenvolvimento preocupante para o setor do agronegócio, estima-se que a produção de milho do México para a campanha de 2022/23 chegue a 26,5 milhões de toneladas, marcando uma queda significativa em relação ao ano passado. Essa queda de 1,1 mi ton em relação ao mês anterior (queda de 4%) e 262.000 mi ton (uma queda de 1%) em relação a 2021/22 foi amplamente impulsionada pela menor área de plantio de milho de verão observada em cinco anos.

A área colhida para a safra atual é estimada em 6,9 milhões de hectares (mha), uma redução de 300.000 ha em relação ao mês passado e 193.000 há (3%) em relação a MY 2021/22. A produtividade média deverá ficar em torno de 3,84 toneladas por hectare.

Uma parte predominante da safra de milho de verão, que compreende cerca de 70% da produção total de milho, depende da agricultura de sequeiro. Essa safra, normalmente semeada de abril a agosto, já completou o ciclo de colheita. Por outro lado, a safra de inverno menos significativa, cultivada principalmente sob irrigação, foi plantada de novembro a fevereiro e agora está em fase de colheita.

Dados recentes divulgados pelo Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) do governo mexicano indicam que a área de cultivo de milho para 2022/23 é de 6.989.860 ha, com 5.938.302 ha já colhidos, representando cerca de 84% da área total plantada. O relatório também indica que 96.248 ha de milho foram danificados.

Enquanto a área de plantio de milho de inverno experimentou um ligeiro aumento em comparação a 2021/22, a área de plantio de milho de verão sofreu uma forte redução, atribuída principalmente ao aumento dos custos de insumos. De forma preocupante, em relação a 2021, estados como San Luis Potosí e Sonora tiveram uma redução de pelo menos 40% na área cultivada com milho de verão em 2022.