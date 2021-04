A Xiaomi apresentou nesta semana seu primeiro celular dobrável. O Mi Mix Fold tem design semelhante ao da linha Galaxy Fold, da Samsung, com painel de 6,52 polegadas que se abre para revelar uma tela grande de 8,01 polegadas, a maior em um dobrável atualmente. O smartphone vem equipado com chip de cinco nanômetros, câmera tripla de até 108 MP e bateria de 5.020 mAh. O dispositivo já está disponível para encomendas na China por cifras partindo de 9.999 yuans (cerca de R$ 8.630 em conversão direta) e começa a ser enviado em 16 de abril. Ainda não há previsão de lançamento fora do território chinês.

O Mi Mix Fold é o maior dobrável do mercado, tanto fechado quanto aberto. Ainda assim, a Xiaomi afirma ter reduzido o peso do dispositivo em 27% em comparação com os concorrentes e garante que ele aguenta ser dobrado até 200 mil vezes. O display fechado conta com 6,52 polegadas, taxa de atualização de 90 Hz e resolução HD+. Quando aberto, a tela OLED de 8,01 polegadas oferece proporção de 4:3 e resolução WQHD+. O dispositivo tem ainda suporte para Dolby Vision e vem equipado com quatro alto falantes Harman Kardon, para uma experiência mais imersiva e o que a fabricante descreve como som panorâmico 3D.