Candidata a Deputada Federal pelo União Brasil, Michela Dutra defende a utilização dos espaços físicos das igrejas para acolher a população carente, por meio de ações sociais.

Engajada em projetos comunitários e idealizadora do “Ajude-nos a Ajudar”, Michela pretende fomentar o incentivo ao voluntariado nas dependências religiosas, inserindo o público desassistido em ações mais efetivas.

“O estado tem o papel de servir ao povo, e nós, como cristãos, também devemos ajudar ao próximo. Afinal, como disse nosso mestre Jesus Cristo “Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz”, explica.

De acordo com a candidata, a sua proposta é criar uma condição, com o apoio estadual, para utilizar os espaços da igreja para formação e atendimento social. “Unidos, somos muito mais fortes e alcançamos, com muito amor e carinho, quem mais precisa”.