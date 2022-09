Candidata a Deputada Federal pelo União Brasil, Michela Dutra conversa com eleitores e investe no corpo a corpo nesta reta final da campanha. Estes últimos dias estão sendo dedicados a reuniões políticas com apoiadores e lideranças, além de caminhada pelos bairros de Campo Grande.

De acordo com a agenda da candidata, a campanha esteve presente nos bairros Cristo Redentor, Vilas Boas e Estrela do Sul. “É muito bom percorrer os bairros, reencontrar amigos e sentir esse clima hospitaleiro que tão bem faz pela gente”, avalia Michela.

A candidata também destacou que, ao visitar os bairros, a possibilidade é a de conhecer a realidade dos locais e da população. “Esta é uma forma efetiva de identificar as demandas da nossa população. É nos bairros que a vida dos municípios acontecem”, reflete a candidata.