O Palácio do Planalto informou hoje (30) que a primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para o COVID-19. Em nota, a presidência disse que o estado de saúde de Michele é bom e que ela está seguindo todos os protocolos estabelecidos no tratamento da doença. Ela está sendo acompanhada por uma equipe médica da Presidência da República. O resultado positivo para a doença saiu dias após o Presidente Jair Bolsonaro informar que havia se curado do COVID-19.