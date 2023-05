Milho abre a 6ª feira recuando na B3 e julho/23 já bate R$ 53,00

A sexta-feira (19) começa com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira (B3). As principais cotações recuavam quase 1% e flutuavam na faixa entre R$ 53,01 e R$ 60,85 por volta das 10h14 (horário de Brasília).

O vencimento julho/23 era cotado à R$ 53,01 com baixa de 0,92%, o setembro/23 valia R$ 55,95 com queda de 0,62%, o novembro/23 era negociado por R$ 57,94 com perda de 0,60% e o janeiro/24 teve valor de R$ 60,85 com estabilidade.

Mercado Externo

Já a Bolsa de Chicago (CBOT) abriu o último dia da semana com os preços internacionais do milho futuro operando no campo positivo por volta das 09h44 (horário de Brasília).

O vencimento julho/23 era cotado à US$ 5,58 com alta de 3,00 pontos, o setembro/23 valia US$ 5,01 com elevação de 6,25 pontos, o dezembro/23 era negociado por US$ 5,07 com valorização de 7,00 pontos e o março/24 tinha valor de US$ 5,17 com ganho de 6,50 pontos.

Segundo informações do site internacional Successful Farming, os grãos subiram no pregão da madrugada, recuperando-se das perdas recentes com os compradores voltando aos mercados.

“Os contratos de milho e soja do primeiro mês caíram para mínimas de vários meses e o trigo despencou recentemente devido às fortes chuvas em partes dos EUA e depois que a Iniciativa de Grãos do Mar Negro foi renovada por mais dois meses”, relembra o analista da Successful Farming, Tony Dreibus.

A publicação destaca que, “os caçadores de pechinchas provavelmente estavam buscando ativamente contratos nas negociações noturnas. Alguns investidores que estavam vendidos no mercado, ou apostaram em preços mais baixos, também podem estar recomprando contratos e fechando suas posições, impulsionando os preços”.