Militar do Bope que estuprou frentista é afastado e enviado para presídio militar

Israel Giron Arguelho Carvalho, criminoso preso em sua casa na última sexta-feira, teve afastamento publicado ontem (14) no Diário Oficial. O autor costumava trabalhar como motorista de aplicativo nas horas vagas e transitava em seu Fiat Mobi quando viu a vítima a pé saindo do trabalho. Ele colocou a mulher no carro à força, usando uma arma de fogo para fazer ameaças, cometeu o crime e depois a abandonou na via, mas não contava que ela conseguiria anotar a placa do veículo.