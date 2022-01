Militar do Exército, ainda não identificado, foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira (13), no quintal de sua casa, na rua Presidente Dutra, bairro Monte Castelo em Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 14h10 e deixou moradores assustados com o barulho do tiro.

Segundo as primeiras informações, ainda no local, a esposa é quem teria acionado o quartel do Corpo de Bombeiros, próximo da região, afirmando que seu marido teria atirado contra si.

No entanto, testemunhas ouvidas disseram que o militar estaria dando tiros na parede e uma das balas teria ricocheteado e atingido sua própria cabeça.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas apenas para a constatação do óbito. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência, mas para isolar o local

A Perícia Técnica e a Polícia Civil devem iniciar as investigações para detalhar o que pode ter acontecido.