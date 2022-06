PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – Policiais civis de Ponta Porã apreenderam mais de 120 Kg de entorpecentes, na última quarta-feira (8), que seriam despachados para Campo Grande. A prisão correu após uma denúncia de que indivíduos tentavam despachar drogas em uma transportadora. Diante disso, os policiais começaram a monitorar as encomendas despachadas na cidade e chegou até uma transportadora onde um jovem militar do Exército estava tentando despachar dois grandes volumes de metal alegando serem “prestorizadores industriais”. Durante entrevista, o jovem entrou em divergência nas informações levantando suspeitas. Após serrar as peças metálicas 106 tabletes de maconha foram encontrados.

O autor informou ainda o local onde a droga era armazenada e preparada para envio, nesse local, a equipe de policiais encontrou mais 20 tabletes de maconha, 38 embalagens a vácuo contendo Skunk, 1,6 kg de Cocaína pura, 1 kg de pasta base de cocaína e 105 gramas de haxixe. Com apoio da 2ª Delegacia de Polícia Civil da mesma cidade, quatro homens foram presos em flagrante e encaminhados à 1ª delegacia de polícia de Ponta Porã, onde permaneceram à disposição do judiciário.