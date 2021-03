Após 16 dias internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande, o militar do Exército que sofreu acidente ao bater em poste na Avenida Euller de Azevedo teve alta neste domingo (28). Ele chegou a ser lançado do carro e não usava cinto de segurança. Conforme informações da Santa Casa, o militar, de 25 anos sofreu politraumatismo, com TCE (Traumatismo Cranioencefálico) grave. Já na sexta-feira (26), ele apresentou melhora neurológica e sua alta já era esperada para os próximos dias.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira, dia 12 de março, quando o militar, que conduzia um Hyundai HB20, bateu em um poste. O jovem foi lançado do veículo a aproximadamente 10 metros. Segundo informações, o militar não é habilitado e ainda teria colidido em outros dois veículos antes. Momentos antes, de acordo com apurado, o militar teria ingerindo bebida alcoólica com amigos. Em um certo momento, teria discutido com a namorada e saiu em um Hyundai HB20. Logo em seguida, teria batido em uma caminhonete Ford Ranger em um GM Cobalt, ocasião em que alegou: “Hoje eu mato um”. Na sequência, entrou no carro e foi embora. No percurso, perdeu o controle da direção e bateu no poste. No carro foram encontradas garrafas consumidas de bebida alcoólica, energético e lata de cerveja.