CORUMBÁ – MS (Correspondente) – A 1ª DP (Delegacia de Polícia) de Corumbá e Ladário realizou a prisão de militar da reserva do Exército Brasileiro (59), condenado a 9 anos de prisão por abusar sexualmente da própria neta. De acordo com a acusação, os abusos ocorreram entre os anos de 2001 a 2008, por diversas vezes. O avô cometeu a violência sexual contra a neta, que tinha entre 6 e 13 anos.

A condenação é pelo crime de atentado violento ao pudor, embora o militar, conforme a denúncia, tenha praticado com a neta ato libidinoso diverso da conjunção carnal durante os sete anos apurados. A sentença transitou em julgado (sem chance de recurso) em 1º de junho de 2021, por isso o réu foi considerado foragido. A ação para a prisão do acusado contou com a ajuda de drone para mapear a área onde possivelmente estava o alvo. Ele estava em uma casa, no Bairro Nova Corumbá no momento da prisão.