Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar prenderam Edilson Donato Nolasco, 51 anos. Ele matou a mãe, Maria do Carmo Brasil Noelasco, 72 anos, a facadas na noite de ontem (7), na Rua Quinheira, no Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande. Ele também esfaqueou o irmão. Edilson aposentou como segundo sargento do Exército e foi para reserva em março de 2017.

Ele teve um desentendimento com a mãe, que estava sentada na sala da casa. O filho pegou uma faca e acertou o pescoço e o peito da idosa. Em seguida, Edilson acertou as costas e o pescoço do irmão, de 51 anos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado gravíssimo para a Santa Casa. O suspeito fugiu, mas foi capturado na mesma região.