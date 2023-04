Militares do 5° SGBM/ind participam do desfile de 125 anos da cidade de Coxim.

Coxim (MS), O Município de Coxim comemorou, no dia 11 de abril, terça-feira o seu 125º (centésimo vigésimo quinto) aniversário de emancipação política e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, através do 5º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente (5º SGBM/Ind), participou ativamente do desfile.

Coxim, localizado em uma região dominada por índios nos primórdios, hoje é conhecido como “Terra do Pé-de-cedro”, “Capital do Peixe” e “Portal Monçoeiro do Pantanal”, sendo referência como o maior município da região norte do Estado é também um centro econômico e turístico regional, sendo conhecida por abrigar diversos ícones paisagísticos, como as cachoeiras do Salto, Palmeiras e os rios Taquari, Coxim e Jauru.

Este ano o tema do desfile é “A cidade do futuro é aqui, Coxim és tudo pra mim”. Escolas municipais contarão a história de Coxim desde os povos indígenas, passando pela terra dos diamantes, imigração, monções, Guerra do Paraguai, música, até os tempos atuais e a cidade que queremos para o futuro.

O desfile teve participação de estudantes, professores, servidores, representantes e líderes de instituições de ensino, de saúde, das forças de segurança, de projetos sociais, entre outros segmentos da sociedade.

A participação do 5° SGBM/IND no desfile de comemoração do aniversário da cidade de Coxim se deu através de militares com as viaturas e o projeto Bombeiros do Amanhã com tropa a pé.