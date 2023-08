Militares do Brasil, EUA e Alemanha incluem Bonito em treinamento de guerra

Bonito também foi incorporado ao treinamento de guerra que envolve militares da Marinha, Força Aérea e Exército brasileiros, e a participação agentes dos Estados Unidos e Alemanha, com exercícios inicialmente previstos até quarta-feira (23), mas com a possibilidade de uso do aeroporto até 1º de setembro.

A decisão foi anunciada pela Força Aérea Brasileira (FAB) para uso do aeroporto regional de Bonito, devido ao aeródromo atender aos rigorosos requisitos militares mundiais, padrões esses creditados às melhorias feitas pelo Governo através da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog).

Importante destacar que esses exercícios, apesar de acontecerem sempre em dois horários fixos – das 10h às 16h e entre 18h e 00h -, não deve haver prejuízos aos horários de voos comerciais.

Segundo o Governo do Estado, os militares realizarão treinamentos de transporte de pessoal entre helicópteros e aviões nesses horários, apontando ainda para a possibilidade de utilizar o aeroporto até o dia 1º de setembro (semelhante à ação da Capital), caso outra pista das proximidades não possa receber as aeronaves.

Evento

Maior treinamento de guerra irregular da América Latina, o Exercício Conjunto Tápio (Excon Tapio) acontece de 14 de agosto até 1º de setembro em MS, reunindo cerca de 700 militares de diversos países, como a Guarda Área Nacional de Nova Iorque (New York Air National Guard – Nyang, na sigla em inglês).

@@NOTICIAS_RELACIONADAS@@

Números da Seilog mostram que pelo menos R$ 2,3 milhões foram investidos no aeródromo, mirando o desenvolvimento local, o fomento ao turismo e dos negócios da região. Entretanto, justamente essas melhorias resultaram em uma estrutura digna de reconhecimento mundial, como aponta o Superintendente Viário da Secretaria, Derick Machado.

“Demonstra a confiança da Força Aérea Brasileira e da Guarda Aérea Nacional do Estado de Nova Iorque (New York Air National Guard) na capacidade do local em fornecer um ambiente seguro e eficiente. Fruto dos investimentos na modernização, permitindo a operação de aeronaves pesadas de carga e de alta performance, como caças. As melhorias foram pensadas para o desenvolvimento local e agora refletem na melhora do sistema de defesa do nosso País”, diz ele.

Aeronaves

Neste treinamento serão empregadas cerca de 30 aeronaves utilizadas pela Força Aérea Brasileira, incluindo caças A-29 Super Tucano e A1-M, os vetores E-99 e R-99, além de helicópteros norte-americanos H-60 Black Hawk e H-36 Caracal.

Além dessas, conforme repassado pelo consulado norte-americano, os EUA trazem cinco aeronaves para a ação no Brasil: um cargueiro HC-130J, dois helicópteros HH-60 e dois cargueiros C-17.

Entre as missões dessas aeronaves estão:

Reconhecimento aeroespacial

Infiltração aérea

Busca e salvamento em combate

Apoio aéreo aproximado

Lançamento de paraquedistas e cargas

Óculos de visão noturno

Evacuação aerodinâmica

Além disso, a Base Áerea da Capital recebe um workshop com foco em inteligência operacional, realizado pela Força Aérea Brasileira e Guarda Área Nacional de Nova Iorque.

Conforme o diretor do Excon Tápio, brigadeiro do ar Eric Breviglieri (comandante da BACG), o Exercício Conjunto traz vários benefícios por amadurecer táticas conjuntas, em ambientes dinâmicos, com vários “elementos no solo e simulação de movimentação de efetivo de forças oponentes”.

Para o Excon Tápio 2023, foram transportados 400 passageiros e 7 toneladas de carga no avião.

*(Colaborou Ketlen Gomes)

Assine o Correio do Estado

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO