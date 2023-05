Minas, Paraná e São Paulo tem clássicos em domingo de Brasileirão

A sexta rodada do Campeonato Brasileirão terá o Clássico Majestoso, o Corinthians contra o São Paulo. O América-MG enfrentará o Cruzeiro, no Independência, e, no Paraná, Athletico-PR e Coritiba colocarão a rivalidade em campo.

Além dos clássicos, tem Goiás contra Botafogo, o encontro entre Grêmio e Fortaleza e Vasco encarando o Santos. A sexta rodada do Brasileirão acaba no domingo. Os times terão uma segunda-feira de folga, mas a semana ainda promete com 8 jogos da Copa do Brasil.

Os jogos

Vasco x Santos – 16h, em São Januário

Corinthians x São Paulo – 16h, na Neo Química Arena

Grêmio x Fortaleza – 16, na Arena do Grêmio

Goiás x Botafogo – 18h30, na Serrinha

Athletico-PR x Coritiba – 18h30, na Arena da Baixada

América-MG x Cruzeiro – 18h30, no Independência