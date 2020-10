Ministério da Saúde alerta sobre uso de máscara e protetores faciais em crianças de até 2 anos. Diante a emergência de saúde pública mundial causada pela Covid-19 medidas de precaução estão sendo tomadas. Contudo requer-se atenção ao uso indevido de máscaras e protetores em bebês recém-nascidos e crianças de até dois anos.

Pois nós primeiros anos de vida é preciso ter cautela na utilização desses equipamentos de proteção individual. Pois o uso inapropriado de barreiras faciais oferece risco de asfixia, estrangulamento e morte por engasgo já que um bebê não tem capacidade motora para retirar a proteção em caso de refluxo.

Além disso, o uso de coberturas faciais poderá comprometer a amamentação. Pois as mães podem encontrar dificuldades na remoção e recolocação do protetor facial ou máscaras na criança. Nos casos dos recém-nascidos, é importante ressaltar que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em suas recomendações, não menciona ou recomenda o uso de protetores faciais.

Os cuidados na proteção aos recém-nascidos, para evitar a contaminação pelo coronavírus devem ser realizados conforme as orientações abaixo:

– Evitar visitas sociais domiciliares à mãe e ao recém-nascido. Caso aconteçam, manter o distanciamento, uso de máscara e higienização dos adultos, de acordo com as recomendações.

– Evitar contato público desnecessário, limitando assim a exposição do recém-nascido ao vírus, especialmente em lugares com aglomerações;

– Manter as precauções de contato como higienização de mãos e as recomendações do uso de máscaras para pais e cuidadores em contato com a criança ao sair de casa para o seguimento na Atenção Primária, como imunizações ou consultas;

– Evitar manuseio do recém-nascido por muitas pessoas, enfatizando a lavagem das mãos com água e sabão ou álcool gel 70% para cuidadores (incluindo irmãos) antes de tocar o bebê e o uso de máscaras, caso tenham sintomas ou contato com pessoas com síndrome gripal;

– Mães com sintomas respiratórios ou que tenham contato domiciliar com pessoas com síndrome gripal devem usar máscara durante os cuidados e durante toda a amamentação e atentar a lavagem frequente das mãos;

– Promover rotineiramente a limpeza das superfícies tocadas com recorrência, como maçanetas, interruptores de luz e equipamentos eletrônicos (especialmente celulares);

– Assegurar que o ambiente onde a criança permanece esteja livre do tabaco e

– Manter a vacinação das pessoas em contato próximo com a criança conforme orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

