O Ministério da Saúde publicou hoje (18), o Boletim Epidemiológico sobre a COVID-19 no Brasil. Com o objetivo de trazer informações precisas sobre o cenário atual da doença e permitir ao Poder Público adequar ações no tocante ao agir com mais efetividade na proteção e assistência à população. “É possível observar que há uma tendência de estabilização de novos casos e de queda no número de óbitos pela doença” afirmou o secretário Vigilância em Saúde Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde. Ao longo do tempo houve uma disseminação dos casos das capitais para o interior. Ao final da Semana Epidemiológica 24, 59% dos casos registrados da doença no país foram notificados em municípios do interior. Em relação aos óbitos, também houve aumento na proporção de registros fora das capitais, com um percentual de 48% nessa mesma semana.

ÓBITOS

Quanto aos óbitos pela COVID-19, houve um total de 2.165 municípios com mortes confirmadas, o que representa 38,9% do total de cidades brasileiras. Deste total, 849 (39,2%) municípios apresentaram apenas um óbito confirmado para o novo coronavírus, enquanto 110 (5,1%) apresentaram mais que 50.

CASOS RECUPERADOS

O número de pessoas curadas do coronavírus já é 7,5% maior que os casos ativos no Brasil. Ontem (18), o Ministério da Saúde registrou 482.102 pessoas recuperadas da doença, número representa praticamente a metade do total de casos acumulados no país (978.142). Outros 448.292 pacientes estão em acompanhamento médico, ou seja, são os casos atualmente ativos. As informações foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.