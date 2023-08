Ministério Público investiga irregularidades em pagamento diárias a vereadores no interior

O Ministério Público Estadual (MPE), por intermédio da promotora Fernanda Rottili Dias, da Promotoria de Justiça de Caarapó, abriu inquérito civil para apurar possível irregularidade no pagamento de diárias no Município de Juti.

A promotora está de olho nos gastos com viagens e apura “eventuais irregularidades/ilegalidades na realização de diárias e no pagamento aos Vereadores do Município de Juti”.

O inquérito foi colocado sob sigilo, impossibilitando a consulta à denúncia que iniciou a investigação. No Portal da Transparência da Câmara de Juti não consta nenhuma diária de vereadores feita neste ano.

No ano de 2022 os vereadores gastaram R$ 426.268,91 em diárias, quase o dobro do que gastaram em 2021, onde totalizou R$ 228.599,29. Os maiores gastos foram registrados em nome de Nelson Gonçalves e Vando Adão, que utilizaram R$ 3.981,12 em uma única viagem.

Foto: Divulgação

