A líder do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), ministra Damares Alves, chegou em Campo Grande na manhã desta quarta-feira (24), participar de diversos compromissos. Nesta manhã, foi lançado o programa Famílias Fortes, que tem o objetivo de promover o bem-estar dos membros da família, fortalecendo os processos de proteção e construção de resiliência familiar e reduzindo os riscos relacionados a comportamentos problemáticos.

No evento, a ministra ‘puxou a orelha’ de líderes religiosos do Estado que não dão atenção à mortalidade de crianças em acidentes domésticos e que são assassinadas pelos mais variados motivos. Em diversos momentos, ela quebrou o protocolo durante a apresentação das pastas para criticar o que tem acontecido.

“Muitas das nossas crianças morrem por ano, por acidente doméstico. Mais de 2 mil. Quantas são internadas por ano por acidente doméstico? Mais de 15 mil crianças aproximadamente. Morrem assassinadas, crianças, adolescentes por ano, 6,7 mil. Mas até 2018 era uma média de 10,8 mil crianças por ano. Chega gente, chega!”, ressaltou.

Na parte da tarde, a ministra também apresentará programas e políticas públicas do órgão aos gestores estaduais, municipais e representantes da sociedade civil do Estado de Mato Grosso do Sul.

O evento contou com a presença de diversos líderes religiosos, além de Conselheiros Tutelares e autoridades do Governo do Estado, prefeitura de Campo Grande e vereadores da Capital e do interior.