A Ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves vem a Campo Grande (MS) na próxima quarta-feira (24) para apresentar o projeto “Qualifica Mulher” do Governo Federal. Projeto este que investe na capacitação profissional como forma de retirar mulheres vítimas de violência doméstica das situações de dependência econômica dos agressores.

O programa tem o intuído de fomentar ações de qualificação profissional, trabalho e empreendedorismo para geração de emprego e renda para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Segundo a subsecretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja, o Estado já possui diversos programas voltados à defesa e proteção da mulher, mas que agora, vai aderir ao programa do Governo Federal. ” Estado irá fazer a adesão ao programa do Ministério, onde serão ofertados aos municípios cursos voltados ao empreendedorismo, qualificação e capacitação profissional de mulheres vítimas de violência doméstica. Na prática, o programa possibilita a independência da mulher para que ela possa prover seu próprio sustento”, informou a subsecretária.

A agenda oficial da ministra na Capital sul-mato-grossense não foi divulgada. Contudo estão previstas visitas na Casa da Mulher Brasileira, onde funciona a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e em uma ONG voltada ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. A Ministra além das visitas participará do lançamento da campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, em Mato Grosso do Sul, que tem como finalidade sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher.