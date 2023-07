Ministra de MS balança no cargo e ganha apoio de lideranças do Estado

Representantes do PT na Câmara da Capital, Assembleia Legislativa e Câmara Federal saíram em defesa da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, uma das representantes de Mato Grosso do Sul no governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Cida pode deixar o cargo para que Lula atenda o centrão, que cobra espaço para integrar a base do governo. O ministério do Esporte era o foco, mas Lula não aceitou e pensa em transferir outra ministra para o lugar de Cida e abrir espaço para o centrão em outro ministério.

A possibilidade de saída de Cida provocou manifestação de parlamentares do PT em Mato Grosso do Sul, que usaram as redes sociais para pedirem a permanência dela no ministério.

“Todo nosso apoio à Ministra Cida Gonçalves. O Presidente Lula foi eleito majoritariamente por nós, mulheres, que somos maioria nesse país ainda marcado pela misoginia e pelo machismo, como parte de um longo processo histórico de silenciamento e apagamento das mulheres na sociedade, em especial nos espaços de poder. Recriar o Ministério das Mulheres confiando essa tarefa a uma liderança feminista, com uma trajetória marcada pela defesa dos direitos das mulheres, foi um avanço importante para todas nós que nos reconhecemos no trabalho da Cida que tem nos representado com muita competência”, postou a deputada Gleice Jane.

Camila Jara também defendeu a permanência de Cida, falando da falta de espaço para mulheres. “As mulheres sempre são o primeiro alvo de ataques conservadores, mesmo sendo mais eficientes. Somos maioria na população, mas minoria na representação. Somos as primeiras a perderem espaço e as que mais sofrem impactos da velha política e da falta de representatividade”, protestou.

A vereadora Luiza Ribeiro, a primeira a protestar, lembrou da quantidade de votos de mulheres em Lula e criticou a possibilidade de saída de Cida

“A pretensão manifestada pelos conservadores de substituição de Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres é recebido não só como um ataque a todas nós e a nossa luta por direitos e igualdade, como uma ação que busca o enfraquecimento do próprio Presidente Lula, que tem sua base de aprovação e apoio majoritariamente nas mulheres”.

Cida ainda ganhou o apoio do deputado Pedro Kemp. “O empenho, a seriedade e, sobretudo, a capacidade técnica da Ministra das Mulheres vem resultando em um conjunto de políticas públicas que estão impactando e vão impactar ainda mais, mulheres de todas as regiões brasileiras. Reitero, pois, meu total respeito, reconhecimento e apoio à Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e estou certo de que dos mesmos sentimentos e valores compartilha o Presidente Lula”, defendeu.

