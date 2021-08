O vereador Ronilço Guerreiro se reuniu hoje, em Brasília, com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e com o senador Nelsinho Trad. Nos encontros o vereador apresentou os projetos do Corredor Cultural e Gastronômico de Tia Eva e do Centro de Referência da Inovação e Criatividade. Guerreiro saiu satisfeito dos encontros.

“Hoje foi um dia muito importante, pois pela primeira vez como vereador por Campo Grande estive em Brasília. O objetivo foi levar projetos e buscar recursos para execução e fui muito bem recebido por nossa bancada federal. Foram reuniões proveitosas e tenho certeza que logo teremos boas novidades”, comentou Guerreiro.

O senador Nelsinho Trad destacou o trabalho do vereador. “Recebi em nosso gabinete o vereador Ronilço Guerreiro e foi um privilégio, pois Guerreiro realiza um grande trabalho e tem como marca um legado de incentivo à leitura e fomento da cultura. Ele trouxe dois projetos muito interessantes e vamos buscar viabilizar recursos federais para implantação em nossa Capital”, destacou o senador.

Já a ministra Tereza Cristina gostou dos projetos e disse ao vereador que quer visitar os espaços. “A ministra ficou encantada com os dois projetos e vai fazer uma visita às duas comunidades. Ela garantiu que quer visualizar como vai ficar e prometeu nos ajudar com recursos”, ressaltou Guerreiro que também esteve em outros gabinetes e ministérios apresentando os projetos.

Projetos

O projeto do Corredor Cultural e Gastronômico de Tia Eva está pronto e foi construído pela comunidade em conjunto com o poder público por intermédio de Guerreiro e tem investimento previsto de R$ 3,6 milhões. O espaço tem o intuito de ser um ponto de valorização histórico e cultural da comunidade, criar espaços de lazer para o incentivo do comércio local, encontros culturais e eventos, incentivar a produção local por meio de feira fixa para venda de artesanatos, alimentos e demais produtos desenvolvidos pela comunidade, além de criar um espaço turístico onde a própria comunidade transmita suas tradições e costumes.

Já o Centro de Referência da Inovação e Criatividade será construído no Jardim Oracilia, Bairro do Seminário, e terá dois andares, contando com sala de informática, biblioteca virtual, quadra poliesportiva, sala de convívio intergeracional e robótica. O objetivo é ser um espaço de incentivo ao empreendedorismo voltado para criatividade, produção tecnologia, interação, colaboração participativa e, principalmente, ter um olhar futurista.