Ministro aplaude fala sobre golpe e ri ao ser indagado sobre prisão de Bolsonaro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi indagado sobre possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta segunda-feira, durante agenda em Mato Grosso do Sul.

A coletiva de imprensa foi rápida, com apenas três perguntas sobre o evento, mas o ministro ainda foi indagado sobre o ex-presidente. Um repórter perguntou, já na saída da coletiva, o que faltava para Bolsonaro ser preso, mas ele apenas riu da pergunta, já caminhando para a solenidade.

Já durante a cerimônia de entrega de equipamentos para segurança pública, foi elogiado pela postura frente ao ministério.

“O presidente Lula foi muito feliz ao escolher vossa excelência para estar à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque vem demonstrando a mesma competência e capacidade que teve como governador”, iniciou o deputado Pedro Kemp (PT).

O deputado disse ainda que Dino foi muito bem recebido no evento pelo carinho que as pessoas têm por ele, que seria fruto da condução no ministério.

“Vossa excelência tem conduzido com muito brilhantismo as ações que contemplam nosso Estado, Mato Grosso do Sul, que é fronteiriço com dois países, tem problemas sérios na segurança. Mas o carinho também é ela maneira que tem enfrentado os ataques daqueles que são contra a democracia e aqueles que tentaram dar o golpe no nosso país no dia 8 de janeiro” , declarou Kemp, sendo aplaudido por Dino, que puxou o restante da plateia, incluindo a senadora Soraya Thronicke (Podemos), o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

