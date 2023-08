Ministro da Defesa de Lula vai se reunir com o Exército do ditador Maduro

O ministro da Defesa de Lula, José Múcio, na próxima semana, terá um encontro com homens do alto escalão das Forças Armadas da Venezuela, braço forte do regime do ditador Nicolás Maduro.

Múcio visitará a capital do país, Caracas, em missão que também tem como destino a Colômbia.

O despacho de afastamento do país, homologado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin nesta quinta-feira (24), diz que o ministro se reunirá “com autoridades homólogas e representantes diplomáticos das embaixadas do Brasil naqueles países”.

José Múcio terá um encontro com os ministros da Defesa Iván Velásquez Gómez, da Colômbia, e Vladimir Padrino López, da Venezuela.