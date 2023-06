O Ministro Luiz Edson Fachin completou no último dia 16 de junho, oito anos de atuação no STF. Nesse período, Fachin presidiu o TSE, até às vésperas da realização do pleito de 2022, participou de julgamentos de repercussão nacional, inclusive da Operação Lava Jato, e marcou posição em defesa dos direitos das minorias, do meio ambiente e da liberdade de expressão e no combate à desinformação e à violência.